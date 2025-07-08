搶救柯文哲！黃國昌偕法學者背書要求修法

左起李宜光、施正鋒、黃國昌、吳景欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押十個月，民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌8日與中華人權協會理事李宜光、真理大學法律系主任吳景欽等法律學者召開記者會，呼籲修“刑事訴訟法”羈押相關規定，不讓檢察官在起訴後還能無限抗告，直到被告遭羈押。



黃國昌表示，過去這段時間，許多個案與綠營高層親近的罪犯如鍾文智、徐少東等人，即使重罪或有棄保潛逃前科，卻通通沒有羈押必要全部跑光。反觀只要觸怒當權者，只是作個梗圖都可能立刻被捕、羈押禁見，近來法界已陸續傳出檢討呼聲。他強調，民眾黨推動相關修法，不是為了柯文哲，而是為了可能會碰到相同狀況的任何人。



柯文哲去年8月涉京華城案、政治獻金案，台北地檢署在“偵查階段”向台北地方法院聲請羈押獲准，北檢於去年12月26日起訴柯文哲等人，並向北院聲請延押，12月27日北院庭審法官認為檢察官無負起實質舉證之責任，先是裁定柯文哲在內的5名被告交保，北檢不符分別提出2次抗告，直至2025年1月2日北院裁定柯文哲等4人羈押禁見。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日下午召開“濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩”記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌，中華人權協會理事、律師李宜光，真理大學法律系主任吳景欽，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒。



李宜光表示，羈押目的是在“保全審判程序”進行，而非裁決前成為檢方提前懲罰被告的手段，或用來收集證據的工具，否則檢方就會不斷押人取供，違反無罪推定原則，檢方應提出充分證據，而非臆測證據作為羈押事由。

