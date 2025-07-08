颱風追復電也成攻防　陳亭妃、林俊憲角力

綠委陳亭妃受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月8日電（記者 蔣繼平）民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的有綠委陳亭妃，以及賴清德子弟兵、綠委林俊憲。陳亭妃、林俊憲今天都陪同賴清德到台南麻豆視察文旦柚農作災損。陳亭妃忙於解釋追台電復電挨批刪文是遭誤解，她只是希望救災不要有口水所以刪文。林俊憲則一派輕鬆露出微笑滿口稱讚台電，更連說多次謝謝。背後較勁意味濃厚。



丹娜絲颱風肆虐造成全台超過650支電桿、共3座電塔倒塌，全台已累積超過86萬戶停電，截至8日下午6點，全台仍有8萬4846戶停電。由於台南市多處停電，陳亭妃昨天在臉書發文“台電可以告訴鄉親，電什麼時候可以修復好嗎？”引發網友不滿後自行刪文，引發熱議。



陳亭妃今天受訪時解釋，這個都被誤解了，對於台電員工，她在“立院”為了台電員工第一時間爭取權益，爭取颱風天發加班加給的也是她，與台電員工站在一定是她，她的PO文是被誤解，因為救災當中，不要有口水，所以就刪文了。



陳亭妃又說，台南市的電桿被大規模吹倒，復電可能要一、兩天的時間，這部分她希望台電要先向民眾告知，民眾的壓力才不會那麼大，也可去做一些生活安排，而不是一直在那邊等待。她也強調“要給台電加油，要給台灣人民更安心。”



林俊憲受訪時表示，台電這次反應速度很快，從全台各地調集工班到台南，台電董事長曾文生昨天也就到台南坐鎮指揮，台電在台南可以調動人力約300多位，這次從其他各地抽調500多人，比台南既有的人力還多。



林俊憲又說，台電人員可能徹夜都沒睡覺，曾文生半夜一點還在通知他已經可以送電，真的要說謝謝啦，謝謝大家辛苦，要給台電人員多多加油鼓勵，感謝他們。



賴清德視察文旦災損，民進黨籍台南市長黃偉哲，還有綠委林俊憲、郭國文、陳亭妃、賴惠員，以及台南麻豆農會總幹事孫慈敏等人到場陪同。