中評關注：陳其邁這動作未來進可攻退可守

陳其邁臉書放上黃敏惠擁抱感謝的照片，透露些意涵。（取自陳其邁臉書） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）最近一張民進黨籍高雄市長陳其邁與中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠擁抱的照片引起台灣政壇熱烈討論。在民進黨力挺罷團要罷掉所有區域藍委，朝野對立激烈之際，陳其邁與黃敏惠的動作，帶來一點不一樣的氛圍。



陳其邁的動作是否隔空傳遞出不認同大罷免的意涵，累績政治聲量，未來進可攻退可守。



陳其邁7日在臉書發文，提及去年山陀兒颱風，高雄受創嚴重，這次颱風直撲嘉義，我們感同身受。感謝去年在颱風重創時，許多縣市紛紛支援高雄。團結互助是我們應該要做的。高雄第一時間主動聯繫盤整需求，前往幫忙環境復原工作，盼儘速恢復日常，一切都能平安。



這則臉書發文還附上一張國民黨籍嘉義市長黃敏惠擁抱感謝陳其邁的照片。相對賴清德8日在丹娜絲颱風過後首度勘災選擇台南市，並且是在爭取台南市長初選子弟兵、綠委林俊憲邀請下出動勘災，陳其邁與賴清德兩者的動作，有些高度上的落差。



陳其邁在蔡英文執政時，與蔡關係非常好，後來也被視為英系。在賴清德領軍之下，民進黨力挺大罷免團體，朝野關係緊張，陳其邁雖然以救災為名義出動救援，看起來名正言順。但刻意放上黃敏惠擁抱的照片，就是透露出與大罷免不同的政治氛圍，陳其邁強調的團結互助與賴清德的團結十講，高度與做法也不同。



陳其邁會有這樣動作，有幾點觀察。首先，在大罷免之際，願意這樣做，並放上一張這樣的照片，透露出陳其邁並非認同大罷免分化朝野的政治動作，這是否也代表英系的不認同，可以持續觀察英系在罷免投票的後續動作。

