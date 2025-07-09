吳子嘉：大環境不利綠　罷免應不會成功

吳子嘉接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）大罷免將於7月26日投票，《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，賴清德民調支持度五月、六月下滑，預計七月民調趨勢也是下滑；加上即將公布關稅，還有罷免領導人、聯電創辦人曹興誠狂妄的發言等，這些大環境都不利大罷免，罷免應不會成功。但他也說，大罷免不成功接著會有後續司法上場，賴清德會繼續用司法掌控政局。“搞政治太容易出事情，助理費就可以辦了”，“罷免輸了，就是司法上”。



大罷免倒數，民進黨傳出“5人狙殺名單”，鎖定高仇恨值國民黨“立委”，包括傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋，盼透過集中火力引發外溢效應，拉抬全台罷免氛圍，力拚至少拉下6席、上看10席。



吳子嘉接受中評社訪問認為，大罷免可能連5席都過不了。



他分析，首先，目前並未有民調針對各選區進行罷免的“立委”民調，如果逐個選區都要做民調，需要龐大人力，人力與時間的都不允許做各選區民調，且距離媒體公布民調剩下約10時間天，要越接近投票進行民調才有意義。目前來看，應該沒有任何一家可以準確做完個別選區民調。



他指出，若根據《美麗島電子報》六月份民調，賴清德支持度下滑，從五月份支持度下滑，這個月又下滑，賴個人民調趨勢是往下發展，還有一個理由是這美國即將公布關稅數據，台灣會有很大的利空，七月份民調支持度應該會持續下滑。



吳子嘉認為，其次，美台貿易逆差700多億美元，美國目前公布韓國、日本關稅是25%，台灣要解決700多億順差很困難，若能爭取10%到20%關稅，已經算是好了，也是比較理想，但台積電可能有個案豁免。因為台積電給美國利多，美國總統特朗普可以有獨門的一把槍，可以控制世界。特朗普有台積電就有武器，這是台灣關稅或可以稍低的原因。但比較差狀況是跟日本、韓國一樣25%，目前應該還在談台積電與購買武器的細節。



他也說，只要美國關稅一公布，就會影響到大罷免。股票會下跌，目前2萬2千點是高漲，未來股市衹有下，沒有上的空間。一公布關稅就會下跌兩三千點，加上新台幣會升值破29元，這兩項都是讓大利空出現的原因，賴清德搬出“團結十講”都沒有用，二十講也沒有用。