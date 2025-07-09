張雅屏：國民黨被罷掉3席以內就不算輸

國民黨前副祕書長張雅屏接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）24席藍委罷免案將於7月26日投票，過去曾兼任國民黨組發會主委的前副秘書長張雅屏向中評社分析，國民黨若能將被罷藍委壓到3席內就不算輸；民進黨則須罷掉10席以上藍委，才能在罷免到補選空檔成為“立法院”最多數黨，通過相關法案或人事案，這樣才算贏。



張雅屏強調，目前影響大罷免的關鍵變數有三，一是賴清德的團結十講會不會繼續講；二是美國對台灣的對等關稅稅率是多少；三則為兩岸關係情勢會不會被綠營刻意操弄而更惡化，大陸對台有大動作。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來洪秀柱國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委。



張雅屏向中評社分析指出，先前國民黨內部評估的“3＋5”名單，即最危險的3席為桃園市涂權吉、新北市葉元之、台東縣黃建賓，以及危險度不低的5席，包括台北市徐巧芯、王鴻薇，桃園市牛煦庭、新竹市鄭正鈐、台中市羅廷瑋。經過一個多月政局變化後，他評估目前真正可能被罷掉的藍委，僅剩票源結構最危險的涂權吉、葉元之、黃建賓，再加上因捲入國台辦洩密風波的鄭正鈐。



張雅屏表示，先前那5位“危險度不低”的“立委”，原本確實處在危險氛圍，如今除了鄭正鈐之外，其他人因藍營危機感升高，看來都有機會保住。



他直言，這股危機意識凝聚，必須“感謝賴清德的團結‘國家’十講”，尤其其中提到的“雜質說”、以及“一萬元買一次菜就沒了”等言論，反而對國民黨而言，激起基層反罷免的投票動能，再加上國民黨組發會副主委等幹部遭到羈押，引發藍軍同仇敵愾的情緒，反對罷免的票源有望衝得出來。



張雅屏分析，原先列入“3＋5”名單的“立委”，多屬於票源基礎較差，或者仇恨值高又缺乏地方派系支撐的類型。至於花蓮縣傅崐萁、台北市李彥秀、新北市廖先翔，也曾被罷團列為可能被罷免的高危名單。他將傅、李、廖歸類為雖有票源基礎，但仇恨值高的一群。不過，賴清德的十講及藍營危機意識的形成，使這3人情勢已經轉危為安。

