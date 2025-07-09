吳子嘉：2028藍白盧昌配機會很高

吳子嘉接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問分析，民進黨、賴清德力挺大罷免，綠營高度仇恨動員，促成藍白緊密合作，已經底定2028年是藍白合作的趨勢。而台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌也會成為藍軍明星，與台中市長盧秀燕搭配參選2028機會非常高。



賴清德力挺大罷免，目前觀察是否黨內英系不支持罷免？吳子嘉認為，大罷免就讓民團出力就可以，民進黨在這一戰沒有激烈戰鬥的動機，就是應付，只有基層市議員比較緊張。



24席藍委罷免案將於7月26日投票。吳子嘉分析，大罷免不論罷掉幾席藍委，已經讓朝野關係嚴重惡化，朝野關係只會更壞。



大罷免投票日接近，黃國昌日前率黨籍北市議員相挺國民黨活動。吳子嘉說，民進黨力挺大罷免讓藍白合作更緊密，未來“立法院”會成為戰場，戰多和少，“立法院”會混亂一直維持到2028年。而黃國昌會變成藍軍明星，可能配合盧秀燕成為副手，如果是這樣搭配，對盧秀燕是加分。不管如何，藍白合緊密合作已經成為趨勢。



他指出，黃國昌也知道台灣民眾黨要擴大，就需要跟國民黨合作，否則單就民眾黨不分區8席，在“立法院”根本沒有能見度，黃國昌勢力太小，不足以成為單獨參選。黃國昌成為藍軍明星沒錯，但都是空氣票，而國民黨是組織勢力，就像2024國民黨提名侯友宜參選選得很差，還是有三成得票。



吳子嘉說，黃國昌支持者是小草，是空氣票，在空中飄，沒有組織。黃國昌如果要單獨選新北市長，不會當選，一定要跟國民黨合作。但按照這個趨勢走下去，不是看2026年而是看2028，黃國昌會變成藍軍一個明星。但黃國昌沒有談藍白合的空間，沒有拒絕藍白合的力量。



他認為，大霸免就算成功，民進黨一樣得不償失，因為2028藍白合的局已經是底定。因為仇恨太深，讓藍白緊密結合，這是民進黨敲打出來的局面，就是黨團總召柯建銘、罷免領導人曹興誠與賴清德，把藍白合作凝聚起來。

