吳大任：台對美關稅談判艱難　結果恐不樂觀

中央大學經濟學系教授吳大任。（中評社 資料照） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判即將掀牌，中央大學經濟學系教授吳大任接受中評社訪問表示，從最新出爐的美國對等關稅稅率日本、韓國都是25%來看，台灣的處境更加艱難，因為能拿出來跟美國談判的籌碼未必比日本、韓國多，所以未來美國給台灣的關稅稅率恐怕不太樂觀。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，曾擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，現任台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授。



吳大任指出，美國日前宣布對英國和越南最新稅率分別為10%、20%，當時外界還普遍樂觀認為，台灣應該可以談到10%到20%的稅率。但後來公布日本、韓國為25%後，就讓他感到相當憂心，因為台灣的談判籌碼，日本、韓國都有，更何況日本首相石破茂在美國總統特朗普上任後的首次高峰會，就送出對美投資一兆美元大禮，但最後美國給的稅率卻不降反升，從原本的24%調到25%。



他分析，反觀台積電雖然也宣布對美投資一千億美元，但這畢竟這只是半導體產業的投資，而日本包括汽車、鋼鐵和高科技產業，能拿出來和美國談判的籌碼絕對不會比台灣少，但最後日本稅率仍為25%，所以可以預期的是，台灣未來的稅率恐怕也不太樂觀。



吳大任認為，政治體制成為影響對美關稅談判的重大變數，因為台灣和日本、韓國一樣，對內都必須面臨選舉壓力，所以相對能對美國做的讓步並不多。以農業為例，稻米就是日本相當堅持的底線，而台灣較在意的則包括有對美豬、美牛和基改產品標示等堅持，也因為這些堅持與選舉壓力，導致對美關稅談判會陷入很大的困境。



他強調，特朗普現在的做法就是極限施壓，讓關稅談判沒有選擇的機會，若不全盤接受美國開出的條件就拉倒，而這樣的極限施壓方式，對台灣確實處於相當兩難的狀況，因為若讓步對內無法交代，還恐怕會影響到日後的選舉，但若不讓步的結果很可能就是維持32%的稅率。