光電板颱風來前已移除？經部粉專遭灌爆

台“經濟部”發文澄清說，光電板在颱風來前已移除。（照片：台“經濟部”臉書） 中評社台北7月9日電／丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，浮台殘骸布滿塭豐沙灘，綿延數公里長，被質疑“中央”補助新台幣1億多元的計劃竟不堪一擊。台“經濟部”臉書粉專8日晚間發文澄清說，光電板在颱風來前已移除。但網友疑慮未解，要求拿出移除的施工記錄影片，直呼若連政府都造謠掩蓋，是否該繩之以法？



“有社群、媒體在散播屏東淺海區光電浮台的不實消息，請大家幫忙澄清！”“經濟部”臉書粉專8日晚間發文表示，這是新型態的光電實驗計劃，光電板在颱風來前已移除。計劃實驗目的正是要測試光電浮台系統在海上的耐受性，蒐集數據加以研究，精進光電設施的耐風強度。尤其，這次丹娜絲風速一度飆至每秒40公尺（相當於13級陣風），被吹散的浮台，業者也會在兩天內清運完畢，確保周遭海域航行安全與環境無虞。



但網友對此解釋不滿，湧入留言“連政府機關都要幫廠商掩蓋”、“官商勾結到這麼明目張膽，悲哀”、“噗，我以為澄清說這是假的，竟然只是弱弱地澄清太陽能板先移除”、“國會聽證的重要性”、“抗風浪測試數據應公開供參考”、“回收如此大批光電板工程，應該是會有施工記錄影片的，公佈出來當然可以自證清白”、“颱風來之前已移除？那去了哪裡？為什麼之前新聞採訪時說的是‘沒裝’？然後綠媒的節目被人挖出來之後現在說‘已移除’？”、“這是小編有實際去看過才發文的嗎？還是聽廠商說的？”



還有人質疑“如果颱風來前就知道不抗風，廠商火速拆除光電板，那請問當初政府補助的一億元可以先收回，等抗風成功再補助嗎？”、“建議貴部應該務實一點，有沒有花錢買經驗才是民眾最想知道的，如果有你就認，數據分析一回事，花多少錢是另一回事，就像風機沒事我就認同可靠性，這個實驗平台反而我覺得很適合做蚵棚使用”、“回收的光電板在哪？確定沒有任何一塊掉入海洋？既然是回收那可以這樣隨意擺放廢棄物？唬爛不用打草稿”、“移除是大工程，應該有現場照片記錄，或是用衛星照片應該都可以看的一下紀錄”、“如果政府造謠是否要繩之以法？”