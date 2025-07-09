郭正亮爆台美關稅談判衝擊大　農產零關稅？

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／美國2日宣布與越南達成關稅協議，將針對越南轉口貨品課徵40%關稅，而越南也將向美國完全開放貿易市場。對此，前“立委”郭正亮7日在網路節目爆料，台灣除了稻米，其他農產品恐都面臨對美零關稅，此事衝擊極大。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮7日在網路節目《亮話天下》表示，零關稅，越南人均所得衹有4千美元，美國是7萬多，所以越南對美零關稅，美國的東西賣到越南，越南還撐得住，因為越南的農產品非常便宜，價格大概衹有台灣的3分之1。



“我現在聽到了一個消息，如果屬實，那就有得吵了！”郭正亮指出，聽說台灣只爭取到了稻米可以免零關稅，其他的，美國要求台灣比照越南！



郭正亮說，日本稻米不開放，所以關稅非常高。聽說台灣就衹有稻米爭取到非零關稅，其他都被要求零關稅。我們就等著看，這個對我們的農產品衝擊極大。因為我們台灣的農產品，平均關稅16.6%。光去想，牛肉、雞肉、豬肉、鴨肉就好了，還有很多項目。



郭正亮強調，我們台灣跟越南是不一樣的，台灣的人均所得是3萬5千美元，越南衹有4千美元，所以我們面對美國那種大農場的輸出，“我跟你保證，台灣絕對撐不住！”所以賴清德就是要認真在這種項目，結果他在幹嘛？在那邊隨心所欲，幫軍人搭飛機升等，去餐廳用餐要打折？



郭正亮痛批，“What the fuck!（搞什麼鬼）”那人家會問，你為什麼要砍軍人的年金？藍白要增加志願役的薪水，民進黨為什麼都投反對票？