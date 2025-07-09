農損補助免勘排除雲林　張麗善轟救災分藍綠

雲林縣長張麗善與藍委張嘉郡、丁學忠等人一同勘災。（照片：雲林縣政府） 中評社雲林7月9日電／丹娜絲颱風重創中南部農作物，台“農業部”8日公布台南市、嘉義縣丹娜絲風災農業天然災害救助開放“全品項、免現勘”補助，獨缺雲林縣。中國國民黨籍雲林縣長張麗善8日不滿炮轟“農業部”，指雲林縣在這次風災中農產損失為全台最高，無論依什麼標準，都沒有理由不被納入，“颱風不分藍綠”，呼籲“農業部”標準一致。



媒體報導，“農業部”8日回應，災損是否免現勘是經專家會議綜合評估氣象數據、地方政府通報、當地受損情況等因素後決定，會將農林漁牧災損全納入考量，也將持續滾動檢討、多次召開會議，不排除擴大適用範圍，絕非單一因素考量，也不存在所謂政治色彩影響。



張麗善8日出席稻米出口活動受訪表示，根據縣府7日下午5時統計，雲林縣農損已逾2.4億元、8日已破2.6億元，高於台南的2.5億元與嘉義縣市的1.7億元，雲林縣卻未列入免現勘縣市，實在不合理。



雲林縣府表示，“農業部”統計至7日下午5時，嘉縣農作物災情1億7228萬元（另有1.83億元漁業損失）、台南2億5858萬元、雲林2億4566萬元，8日中午雲林已達2.68億元，為全台最高。



張麗善批評，“農業部”公布台南市、嘉義縣全品項免現勘，“就是沒有我們雲林”，希望標準一致，農民已經苦不堪言了，希望不要政治化。