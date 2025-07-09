盯場？綠委王義川提醒蔡秋明別評論個案

台“司法院長”被提名人蔡秋明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天舉行全院委員會審查“司法院長”、副院長及大法官被提名人，民進黨籍不分區“立委”王義川接在台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌後面詢問，他不忘建議“司法院長”被提名人蔡秋明不要對個案進行評論，王義川還說，面對剛剛“立委”詢問你沒動怒，很好。王還建議蔡若對個案進行表態，會有失“司法院長”高度。



“立法院”今天舉行全院委員會審查7位大法官被提名人，也包括“司法院長”被提名人蔡秋明。不過由司改會等民團組成的“民間監督“司法院”大法官人選聯盟”8日發布3點聲明，強調蔡秋明至今仍未回覆民團的公開提問，無從得知蔡秋明的適任性，更很難說是適任的院長人選，“蔡秋明沒有緘默不語的權利”。蔡今天則回應這是誤會。



“司法院”正、副院長與大法官被提名人將於7月25日行使人事同意權。



王義川接在黃國昌之後詢問對蔡秋明說，你剛剛回應“立委”詢問都沒有生氣，你表現還不錯，該回答就回答，因為很多“立委”在這裡審查要羞辱你，你沒有動怒很好。接下來要當“司法院長”，大法官會議你要主持，建議接下來詢問“立委”針對個案不用進行評論。



王義川說，“憲法”法庭要有公開說明會與辯論等冗長，要陳述自己意見等，用這麼短暫時間要表態個案不適合，如果針對個案表態有失一位“司法院長”高度，建議你要小心。



蔡秋明一聽也笑著說謝謝。



王義川又說，總不能你當院長，媒體問你，你還侃侃而談，那就不對。“立法院”裡有神仙、龍、虎、豹，專業不專業都有，儘可能不要評論個案。



蔡秋明為現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。任檢察官近30年，曾任一、二審檢察署主任檢察官、並借調“最高檢察署”辦事多年，專長刑事司法案件實務。