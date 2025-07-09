青鳥霸凌老榮民犯眾怒　董智森轟沒有羞恥心

董智森。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／近日社群平台流傳青鳥針對老榮民霸凌的影片，嗆“滾回你的國家”，引發公憤。對此，資深媒體人董智森8日在政論節目怒嗆罷團，口口聲聲說“愛台灣”，結果真正捍衛過台澎金馬的老榮民，卻被他們這樣糟蹋，“你們是什麼東西，到底有沒有羞恥心、要不要臉”，董智森說，如果這麼勇敢，應該馬上去簽志願役當兵，並且表明要去金馬，這才是愛台灣。



社群平台7日流傳一段罷團與老榮民發生衝突的事件，當時罷團要老榮民“滾回大陸”，老榮民則反嗆“身分證寫的是哪個國家？叫我回我的國家”，雙方爆發口角，罷團甚至喊話要報警。



根據《中時新聞網》報導，董智森8日在政論節目《庶民大頭家》表示，“這些人為所欲為”，罷團這樣欺負老榮民，已經涉犯了《社會秩序維護法》，但哪個單位敢法辦他們？他怒嗆罷團，如果他們這麼勇敢，應該馬上去簽志願役當兵，並且表明要去金門和馬祖，這才叫真正的愛台灣。



董智森怒轟，罷團口口聲聲說“愛台灣”，結果真正捍衛過台澎金馬的老榮民，卻被他們這樣糟蹋，“你們是什麼東西，到底有沒有羞恥心、要不要臉”。



董智森並點名賴清德開嗆，指賴讓台灣變得這樣對立、分崩離析，這樣的人還有資格當“中華民國總統”嗎？“大家都看得很清楚”。