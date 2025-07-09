台漢光演習今登場！史上最長10天9夜操演

漢光演習今起至18日舉行10天9夜操演。（圖:中評社製圖） 中評社台北7月9日電／台灣“漢光41演習”實兵演練今天起展開10天9夜、24小時連續操演。首先將演練敵軍對台遂行灰色地帶襲擾為開端，海軍船艦將完成整備並緊急出港外，地面部隊則機動至戰術位置待命接戰，後備部隊亦實施動員編成。



過往漢光演習實兵天數多為5天4夜，今年延長為10天9夜，從9日至18日，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光演習。



值得注意的是，今年漢光有多項新式裝備首次參演，包括海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空飛彈、TOW-2B反裝甲飛彈及各型無人機等。而M1A2T戰車由於尚未完成成軍程序，因此不參與本次漢光演習，但會在7月10日直播陸軍新式戰車M1A2T換裝訓練實彈射擊，7月14日直播海軍防禦性布雷操演。



台軍方今年規畫在萬板大橋首次進行橋梁“全線封鎖”，不會派公車當路障，新接裝的“艾斯科防禦工事”也將第一次投入漢光演習；另外還有部隊將搭乘台北捷運運送武器、彈藥等物資，迅速支援前線。



台軍方說，在實戰化訓練要求下，“國軍”以務實的態度，模擬各式戰場景況，納入演習想定。因此，操演期間的任何突發狀況，都將視為訓練環節，使官兵累積經驗，持續提升整體戰力。



“漢光41演習”想定規劃自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段。根據台軍方規劃的演練進程，9日至11日分別模擬中高強度灰色地帶侵擾；12日模擬敵針對性對台軍演；13日敵對台實施聯合火力打擊及登陸作戰；14日島上作戰；15日至16日對台實施縱深作戰，而軍隊透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰；17日至18日是敵持續擴大對台作戰縱深。



由於演習期程較長，軍方表示，各部隊將不分日夜，頻繁及長時間地出現在街道、海濱、空中等場域，可能造成民眾生活、交通等若干不便。