綠追問對解散政黨看法　蔡秋明提一種狀況

“司法院長”被提名人蔡秋明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”王義川詢問“司法院長”被提名人蔡秋明對於“憲法”法庭“釋憲”解散政黨的看法，蔡秋明一開始說若是受理案件，確實不好發表意見。王義川則讚許說你這樣回答就對，不要針對個案評論。但對於“憲法”解散政黨的看法是？蔡秋明表示，政黨若對民主憲政、“國家”有危害，有可能解散政黨。



蔡秋明現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。任檢察官近30年，曾任一、二審檢察署主任檢察官、並借調“最高檢察署”辦事多年，專長刑事司法案件實務。在野黨對檢察官背景出任“司法院長”有意見。



“立法院”今天舉行全院委員會，進行“司法院”正、副院長與大法官被提名人詢問，將於7月25日行使人事同意權。



“內政部”日前表示，復康聯盟黨違反“國安法”、共和黨觸犯反滲透法，已蒐整兩政黨相關違法事證，將提請政黨審議委員會審議通過後，向“憲法”法庭聲請“違憲”解散。



王義川詢問時說，台灣政黨競爭，有政黨被解散你怎麼看這件事情？蔡秋明回答說，這個案件應該是訴訟繫屬中案件，如果是受理繫屬中案件，確實不好整個案件發表意見。



王義川說，你這樣回答就對了，好擔心你回答，講錯就變成標題。但是“憲法”法庭解散政黨你可以評論。



蔡秋明說，這個案件是“憲法”訴訟法受理案件，要怎麼審理要看政黨作為，過去的一些主張有沒有實際行動，對民主憲政對“國家”有危害，有這些情況有可能做出“違憲”解散。沒有這些情況就不會被解散，此案就會被駁回。



另有關之前“立法院”日前三讀通過《法院組織法》部分條文修正草案，法庭審理將直播。



蔡秋明說，事情發展他無法預測，但是法律通過就要執行，台灣是法律“國家”，檢查官偵查時段是不能公開，現在公開是言詞辯論階段，比較沒有之前預測這麼麻煩。雖然有很多人是擔憂會有事情發生。