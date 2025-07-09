桃園最危險藍委？牛煦庭：民調誤差大

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）24席中國國民黨籍“立委”罷免案將於7月26日投票，《鏡新聞》公布最新民調顯示，在桃園市6席中國國民黨被罷免“立委”中，以牛煦庭的處境最危險。對此，牛煦庭今天受訪時說，民調取樣的誤差大，另外加上藍軍支持者的表態率一直都不高，所以才呈現這樣的趨勢。



牛煦庭說，但民調數字呈現比較辛苦也沒關係，這會讓支持他的選民會更有動力出來投票，這場罷免最後就像選舉一樣，按照選戰的計劃把該做的事情做完，最後就交給選民來決定。



《鏡新聞》公布最新民調顯示，在牛煦庭的選區桃園市第一選區中，有70.6%的民眾表示會去投票，其中52.4%的人表示一定會去投票、18.2%可能會投票，26.6%表示不會去投票。而在一定會去投票的民眾中，53.4%贊成罷免，包括非常贊成49.8%、有點贊成3.6%，42.3%不贊成，包括非常不贊成40.1%，有點不贊成2.2%。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時表示，任何民調基本上都是參考的數字，但鏡新聞民調，從第一波發布台北市民調時，台北全區1000多個樣本中，各區僅有2百多或3百多的樣本，相對誤差來講可能比較大。



牛煦庭說，目前有關的罷免民調都會有一個共同毛病，就是表態率的問題，換言之，大部分人根本就不想要接電話，藍軍的支持者也比較不會在這樣的民調上面踴躍表態，所以數字上大部分呈現對藍委來說都比較辛苦。但也沒有關係，屆時會讓藍軍的選民會更有動力出來投票，但基本上他對於自己的選情算是比較樂觀的。