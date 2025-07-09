藍委追問　蔡秋明表態不支持廢死

“司法院長”被提名人蔡秋明（左）接受藍委許宇甄質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月9日電（記者 張穎齊）“立法院”9日進行“司法院長”被提名人蔡秋明審查會。蔡秋明表示，他不支持廢死，也肯定憲判字第8號判決，認為現在死刑制度不“違憲”，這一點他支持。



“立法院”全院委員會9日進行“行使“司法院長”、副院長及大法官同意權案審查會”，由“司法院長”兼大法官被提名人蔡秋明出席報告並備質詢。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。



中國國民黨“立委”許宇甄質詢，蔡秋明日前回覆國民黨“立法院”黨團說不支持廢除死刑，但現今要執行死刑難如登天，必須三審合議庭法官都一致決才能廢死，完全實質廢死。



蔡秋明答詢，他不支持廢死，另外判死都是要合議庭一致決，只是他沒統計過三審的合議庭都判死的數據。



許宇甄追問，近期司法亂象頻仍，台中豐原發生五口命案，詐騙害命的團購主訊後僅被依15萬元新台幣交保；新北市土城區謝姓家暴男子無保飭回後，殺了妻子、小姨子；民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪也交保；親綠嫌犯鍾文智、林秉文都交保後逃逸、被通緝；民眾對台北地檢署檢察官做哏圖，罷免民進黨籍“立委”人士疑似偽造文書，均都被收押，是否雙重標準？



蔡秋明答詢，許宇甄關心的這些案子，他也都從報紙上才得知相關訊息，他對這些案子瞭解有限，但他是非常遺憾發生台中豐原五口案等。



許宇甄再質疑，2001年拉法葉軍購弊案，時任“檢察總長”兼特調小組召集人盧仁發竟於證據不足下，連夜施壓時任北檢檢察長黃世銘9小時起訴雷學明、王琴生、康世淳、程志波、宣蓬萊5人，黃世銘不從，遂遭調職。後蔡秋明等人偵辦此案，羈押並起訴雷學明等5人，蔡秋明還宣稱：“若判無罪，不符一般期待；若判有罪，軍火仲介商汪傳浦海外資金才能匯回！”還呼應陳水扁“不惜動搖國本，也要查到底”之令，背離“無罪推定”原則，形同“知法犯法”。賴清德2005年還指控雷學明等人收賄2千萬元美金，結果雷學明5人均獲判無罪。蔡秋明現在竟獲提名大法官、“司法院長”？