賴清德批藍白修法荒唐　黃國昌回敬厚臉皮

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前啟動“團結十講”批評，“當了‘立委’12年，沒看過‘立法院’通過法律被判決‘違憲’”。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌9日說，2008年賴還在當“立委”時修過“立法院”職權行使法”第15條之2，日前被宣告“違憲”，忘了自己修過什麼法，還臉皮很厚的指責別人，這樣的發言有高度？“司法院長”被提名人蔡秋明則說，他不方便評論。



“立法院”職權行使法”第15條之2為，“立法院”得經全體“立法委員”四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取“總統”“國情報告”。



“立法院”今天舉行全院委員會，審查7位大法官被提名人，也包括“司法院長”被提名人蔡秋明。“司法院”正、副院長與大法官被提名人，將於7月25日行使人事同意權。



黃國昌質詢時表示，賴清德在團結十講說，自己當了“立委”12年，沒看過“立法院”通過法律被判決“違憲”，還痛批這是台灣史無前例，這些話很重，“總統”指責現任“立委”，你贊成賴的說法嗎？蔡明秋則說，這是賴清德自己的觀察，他沒辦法表示是不是贊成。



黃國昌指出，“立法院”職權行使法”第15條之2是2008年修的，當時賴清德還在當“立委”，很奇怪，一個“總統”忘了自己當“立委”時修過什麼法，然後這個條文被“憲法”法庭宣告“違憲”，還厚著臉皮指責現在的“立委”、沒看過這麼糟糕的“立委”修法被宣告“違憲”，賴清德的發言有“總統”的高度嗎？還是賴清德挖一個坑自己跳？



蔡明秋則仍表達，高度的問題，他不方便評論。