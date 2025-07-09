盧秀燕黃國昌聯手　周末台中抗罷

台中市首場反罷免造勢活動，7月12日登場。（主辦單位提供） 中評社台中7月9日電（記者 方敬為）衝刺台中罷免藍委氣勢，台中第四、五、六選區罷免團體今天宣布，將在本周六（12日）舉辦“反共護台總動員”晚會，凝聚罷免力量，號召支持者踴躍參與，並在7月26日出門投票。反罷免陣營當天也將在台中市集結，由國民黨籍市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、媒體人趙少康領軍，訴求反惡罷，正反勢力隔空拚場。



全台大罷免行動，首波24位藍委及新竹市長高虹安罷免投開票將在7月26日登場，台中市第四選區藍委廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋名列其中，3區罷免團體9日聯合召開記者會，宣布將在7月12日舉辦大型造勢活動，催高罷免投票氣勢，並公布助陣來賓名單。



罷免團體表示，12日的造勢活動以“虎爺祖護國—反共護台總動員”為主題，將於晚間在南屯區水安宮廟埕廣場舉行，邀請支持“反共護台灣”的民眾共襄盛舉，並藉由活動鼓勵大家7月26日踴躍出門投下同意罷免票，將不適任“立委”踢出“立法院”，共同展開一場護國、反共、掃邪的正氣大行動！



罷免團體公布主講者名單，包括聯電創辦人曹興誠、“葉霸”教師葉春蓮、機師徐柏岳、退將邱衛邦、前“立委”陳柏惟、網紅“八炯”溫子渝、藝人“閩南狼”陳柏源等。



值得注意的是，12日當天反罷免力量也在台中集結，由戰鬥藍發起人、媒體人趙少康號召的“拚經濟、反惡罷”團結造勢大會將在台中市東區重劃空地登場，台中市長盧秀燕將登台親自替3位子弟兵助陣，另包括民眾黨主席黃國昌、網紅“館長”陳之漢、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、台中市6席藍委都將輪番登台助講。不讓罷免團體專美於前。