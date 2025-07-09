藍批太陽能公司綠友友　吳思瑤：爛梗、老招

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）丹娜絲颱風重創台灣中南部，在屏東縣“佳冬鄉”外海有不少大型光電浮台被沖毀，國民黨“立委”羅廷瑋秀出海岸線一片黑的畫面，指控是太陽能板平台全毀了。藍營還指控旭東環保公司與民進黨估係密切。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應說，現在要說廠商是“綠友友”，要扯上民進黨，這種操作爛梗、老招，大家不用隨雞起舞。



颱風丹娜絲侵台，打壞屏東佳冬鄉一座海上太陽能光電場。對此，台北市議員柳采葳8日更揭露，該破碎的浮台結構體，是來自“經濟部”“離岸太陽光電系統浮台技術開發計劃”執行廠商“旭東環保科技公司”，旭東與民進黨關係匪淺，點名民進黨“立委”鍾佳濱、吳沛憶收政治獻金，屏東前縣長曹啟鴻與前環保局長盧台營也任該公司獨董，質疑縣府淪為門神。



旭東環保在屏東縣佳冬海上太陽能光電案場獲“經濟部”補助新台幣1億元、旭東環保出資2億，原本預計使用20年，不料才建置一年就被吹壞。



吳思瑤說，這段時間雨水夠多，不用太多口水，屏東的太陽能板在海面上漂流，但是這次造謠，那是實驗用的浮台，沒有太陽能板在海面上。



吳思瑤更說，羅廷瑋作為台中“立委”不用關心台中嗎？要撈過界嗎？既然是假新聞，就不用成為新聞，國民黨造謠就只是為了拉抬不同意罷免。