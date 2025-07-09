柯建銘稱要用刑法100條伺候　藍委轟獨裁

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘近日接受專訪時表示，大罷免之後，還會有《刑法》100條伺候中國國民黨“立委”們，引發議論。對此，國民黨“立委”牛煦庭今天表示，現在民進黨是連演都不演了，原本外界質疑綠營推動大罷免是要搞獨裁，現在柯的發言更坐實了這樣的質疑。



牛煦庭強調，民進黨不僅想讓“國會”回到一黨獨大，甚至要把所有不同的聲音趕盡殺絕，目標是要把藍委抓到大牢裡面去關，難道現在和執政黨意見不同，就要被移送法辦嗎？



1992年5月15日，“立法院”三讀通過刑法100條修正案，明定“強暴”、“脅迫”為內亂罪構成要件，並刪除處罰陰謀犯的規定。將單純的“思想與主張”與“具體暴力行為”切割，排除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。因此刑法100條修正也被視為是台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的關鍵一步。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時，針對柯建銘揚言要用刑法100條伺候藍委一事表示，不同意罷免就是不同意獨裁，在很多反罷免策略中，大家都強打這樣的訴求，謝謝柯建銘讓這樣的訴求增加了更多正當性，現在他們是不演了。



牛煦庭強調，柯建銘目標是要把藍委都抓到大牢裡，請問現在到底是“民主國家”還是“獨裁國家”？柯建銘對得起民主進步黨那些真正具有黨外精神，在街頭上抗爭，爭取民主體制的前輩嗎？還是可以因為現在政治的利益跟需要，就可以為老不尊，胡說八道？他希望7月26日的大罷免投票，台灣人民會給出最終答案。



另外，台灣民眾黨籍新竹市民政處長施淑婷7日深夜在臉書遭自稱支持罷團主要推手“八炯”的網友傳送恐嚇訊息，揚言“要放火燒你家”、“拿刀捅死你”。



牛煦庭說，政治意見的不同，大家可以通過公開的辯論，理性的討論來解決爭端。民主體制到最後就是用投票，做最後方向上面的判斷，這是大家都熟悉的遊戲規則，但現在罷免團體發動惡罷，用仇恨來扭曲社會良善價值，這樣的方式不會被人民所接受，因為罷免選舉打不贏，沒有理由沒有正當性，社會慢慢開始起風，反對的人愈來愈多，讓這一群本來就很極端的人劍走偏鋒，前面有柯建銘說要把反對者全部抓去關，當然就有極端的青鳥說要殺人全家，這種瘋狂的行為如果變成台灣社會的主流，台灣的民主就沒救了。