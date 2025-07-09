說過“國安”案件列首務？蔡秋明：有點忘記

左起蔡秋明、王育敏。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月9日電（記者 張穎齊）“立法院”全院委員會9日審查“司法院長”被提名人蔡秋明的資格，中國國民黨籍“立委”王育敏質詢，蔡秋明在3月21日被賴清德提名的記者會上呼應蕭美琴說的提升“國安”案件的專業能量是首要任務，是司法踰矩“國安”嗎？蔡秋明答詢，他有點忘記了，他不確定自己有無這樣講，但這並非他的意思。



“立法院”全院委員會9日進行“行使“司法院長”、副院長及大法官同意權案審查會”，由“司法院長”兼大法官被提名人蔡秋明出席報告並備質詢。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。



蕭美琴3月21日於府內提名蔡秋明等人的記者會上說，提名蔡秋明等人是確保“國安”，包括中共滲透等要完善制度，遭質疑“司法院”淪為“國安”機關。



蔡秋明答詢，他有點忘記有無這樣說，媒體怎樣刊登他也不確定，他不確定自己有無講“國安”是他上任首要任務。但“國安”問題確實嚴重，台灣人民很憂慮，“國安”很重要，“國安”不是大法官的工作內容，不過“司法院長”還是跟“國安”有點關係。他不能說“國安”是他首要任務，他也沒有呼應蕭美琴的意思，他到底有沒有這樣講，他要再確認，應非他的意思。

