美關稅不佳影響大罷免？綠委皆低調

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）台美關稅談判卡關，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣好消息是持續爭取，雙方均有意願、高度且持續正向的談判下去，但無法鬆懈，絕對要全力以赴，最終時候大家就是彼此加油，相信台灣底氣，也信賴政府準備。對於美關稅若不佳會不會影響大罷免？綠委都相當低調。



美國總統特朗普近期陸續寄出對等關稅通知信，昨已宣布14國新對等關稅稅率，稅率從25%到40%都有，而台灣不在此次名單中。



吳思瑤認為，既然是談判，就也有難以操之在我的客觀條件，要給談判團隊最強的奧援，也呼籲朝野給“國家”最強後盾，最終時候就是彼此加油，相信台灣底氣，也信賴政府的準備。



針對美國給日、韓的關稅都是25%，是否擔心台灣不樂觀，會影響罷免？吳思瑤今天受訪表示，昨天公布的這一批，就美方釋出的訊息，是相對在談判進展沒有那麼順利，也是雙方認為似乎沒必要談下去，所以會選擇第一波公布25%到40%相對比較高的關稅。



吳思瑤說，好消息是台灣持續爭取到雙方都有意願，台美雙方都高度意願、持續正向的談判下去，這對台灣來講是good news，“但是我們隨時都沒辦法鬆懈”，畢竟可操之在我的部分，絕對要做足準備，全力以赴。



美國對等關稅若不理想，會影響大罷免？民進黨“立委”賴瑞隆受訪時則說，台美間貿易逆差，確實是台灣必須面對的，政府全力以赴，大家應該都知道美國與特朗普現在不是這麼好處理。



他也說，如果讓得過多，人民有些產業就受創；如果溝通不順利、關稅過高，對某些產業也會造成影響，相信這確實是相當不容易的談判，不過政府還要是全力以赴。



賴瑞隆表示，全世界、每個國家都面對同樣問題，一方面希望對台灣產業做好的保護，一方面希望關稅不要過高，避免影響到產業出口，這部分台灣跟全世界各國政府一樣態度，會全力以赴、全力爭取對台灣最有利條件，希望民眾更多支持。