彰化鹿港暴雨下不停　最深淹到大腿

鹿港鎮遭雨彈狂襲，鹿港天后宮廟埕也成一片汪洋。（照:彰化縣府提供） 中評社彰化7月9日電／受颱風過境低壓帶和西南氣流影響，彰化縣8日、9日連續兩天上午強降雨，水利署緊急發布“淹水警戒”，縣內10個鄉鎮列入其中，沿海的鹿港鎮昨天就淹大水，今天水還沒完全退去又碰上雨彈狂襲，鹿港商圈泡在水中，鹿港天后宮廟埕也成一片汪洋，周邊店家也索性閉店休息。



颱風丹娜絲過境後，為中南部帶來豐沛的雨勢，尤其在彰化縣幾乎全縣籠罩在大雷雨當中，導致許多民眾的家園泡在水中，苦不堪言。尤其在彰化縣鹿港鎮的災情嚴重，像是路和訓犬學校、鹿港天后宮等，全都泡在水裡，一些大樓的地下室積水不退，鹿港鎮公所也緊急派出抽水機。



彰化鹿港淹水情況非常嚴重，全鎮出動了13台抽水機，結果地處低窪的公會堂前，還是淹水淹到小腿，因為員林大排水早就被灌滿了，所以抽出去，只會再溢回來，但彰化縣長王惠美解釋，是因為碰上滿潮，又不斷下雨，抽水機才發揮不了作用。



鹿港地勢低窪，大雨必淹，昨天老街成水鄉澤國，鹿港天后宮廟埕又成池塘，就連不易淹水的中山路、復興路也都淹了，沿路可見家具、瓦斯桶漂在路上，整個鹿港宛如水上威尼斯。



抽水機努力抽用力打，鹿港公會堂前最嚴重的地方，還是淹到大腿高度；工作人員除了頭以外，整個人泡進水裡才能施工，路上好幾台抽水機一起作業，但怎麼還是淹。



鹿港老街協會理事長黃世杰表示，雨下太久，雨勢又大，鹿港溪滿水位，根本躲不了。鹿港鎮長許志宏說，抽水站正常運作，但大雨加上農曆十四滿潮，淹水更嚴峻。



鹿港民眾怨聲連連，畢竟住好幾十年，這樣嚴重程度的淹水，抽水機不停運轉，卻不見積水消退。