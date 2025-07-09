老柯稱刑法一百條處理藍委　蔣萬安：打臉賴

台北市長蔣萬安參加“艋舺公園景觀改善工程開工典禮”。（照片：台北市政府提供） 中評社台北7月9日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前宣稱，待大罷免結束後，會追究國民黨“立委”的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪。對此，國民黨籍台北市長蔣萬安9日批評，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法》100條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德。



台北市長蔣萬安今日參加“艋舺公園景觀改善工程開工典禮”，接受媒體聯訪時，做出以上表示。



蔣萬安強調，這是柯建銘狠狠的打臉過去一直主張廢除《刑法》第100條的民進黨，也狠狠的打臉了賴清德，所以台灣的民主到底是要往前走還是後退？蔣萬安強調，他相信賴清德非常熟悉這句話。



對於台美關稅談判進度，蔣萬安表示，台北市府團隊一直非常關注美國關稅動向，也定期召開跨局處因應關稅會議，以掌握情勢進行盤點。他呼籲“中央政府”要適時公開談判過程，包括一開始提出的協議內容、美方代表的層級、以及最後達成協議的法律形式等。



蔣萬安指出，美方日前公布的關稅內容，與台灣鄰近的日本、韓國被課25%，另外對銅與藥品也課予高關稅，這些對台灣以出口導向的相關企業會造成影響，希望“中央”能盡力談到對台灣最有利的條件。而市府這段期間接到企業與單位申請相關融資協助，包括延期或分期繳納地方稅，市府也會持續協助。



另外，若關稅談判不如預期，執政黨停止奧援大罷免專心應對？蔣萬安說，他一直強調，民進黨不要只搞政治不做正事，除了現在發動罷免，其實民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊，包括物價不斷上漲、包括怎麼樣能穩定供電。



針對日本學者小笠原欣幸分析大罷免民進黨要罷掉10席，才有機會得到“國會”過半？蔣萬安說，為了罷免而罷免其實傷害台灣民主，也希望在這段期間政府應該好好面對民眾關心的民生經濟，包括相關能源政策、美國即將課予的關稅等，還是希望回歸到民生經濟議題，我們也會做好各項準備，希望讓優秀“立委”留在“立法院”。



被問到有傳言說台灣民眾黨主席黃國昌將參選2026台北市長，蔣萬安也無奈回應，表示他覺得自己跟黃國昌目前都沒在想這件事情，而是都在煩惱特朗普關稅、民生經濟，以及民進黨發動的“毫無正當性的大罷免”，並呼籲政府該好好關注民生經濟議題。