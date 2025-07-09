美關稅不妙?台官方搶先公佈無薪假補助

台“行政院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／美國對等關稅可能衝擊台灣就業市場，在稅率揭曉前，台灣“勞動部”率先公布“因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計劃”，只要符合因應美國對等關稅政策實施無薪假（減班休息）的勞工，最高可領新台幣1萬7210元。



此計劃於“行政院”在4月上旬記者會及“勞動部”訂定的“因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點”中就有提及，協助勞工的經費編列約150億元、因應關稅的充電再出發預算達25億元，但當時僅公布大框架，並未公布相關計劃及實施日期。



“勞動部”近日公布該措施，並追溯至7月4日實施，“勞動部”勞動力發展署訓練發展組長葉良琪說，該措施除了與原本充電再出發相同可領取最高1萬7210元的薪資差額的訓練津貼外，考量部分薪資偏低勞工實施減班休息後差額甚小，因此新增投保級距原本於30,300元以下勞工受訓後可領最高2280元津貼，事業單位辦理訓練補助從每月最高190萬元提高至350萬元，且考量美國關稅影響時間，並無限制最長領取期間。



葉良琪提及，由於因應關稅特別條例尚未三讀，計劃也明訂在特別預算通過前由就安基金先行墊付，待特別預算通過後再行歸墊。