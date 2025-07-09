風災補助獨缺雲林　藍黨團喊話重建別分藍綠

國民黨團9日召開“丹娜絲重創南台灣 擴大災損補助 刻不容緩！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）丹娜絲颱風重創雲嘉南，雲林縣成農損第三大縣市，但目前並未如台南市、嘉義縣市有全品項、免現勘的現金救助。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會呼籲“賴政府”，災後重建不該分藍綠，補助也不該限農產品。因為很多溫室、魚塭等設備遭摧毀，應協助農漁民度過難關。



國民黨團今天召開“丹娜絲重創南台灣 擴大災損補助 刻不容緩！”記者會，包括副書記長王育敏和雲林“立委”丁學忠出席。



王育敏表示，丹娜絲風災所造成的損失，根據“農業部”統計到7月8日為止，總損失已經超過新台幣10億元。其中嘉義縣農損最嚴重，超過5億元，其次是台南市農損達2億8千萬元，第三是雲林縣，農損達2億6千萬元。農損最嚴重的嘉義縣，有許多是溫室栽種農作物，像是小番茄、木瓜等，超過8成以上溫室農作區都遭受損害。



王育敏指出，過去“農業部”提供相關補助，都以農產損失為主。但這次風災造成農業器具、設備損壞，呼籲“農業部”增加農業器具、設備損壞補助，並調整提高補助金額。她提到，雖然賴清德與“行政院長”卓榮泰有到災區勘災，但是相關農損補助，像是溫室與魚塭設施設備，“農業部”必須要列入補助項目。

