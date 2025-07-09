海上光電藏鏡人曝光！藍轟花1億剩殘骸

國民黨發言人楊智伃（右）與台北市議員張斯綱。（照:國民黨提供） 中評社台北7月9日電／日前襲台的丹娜絲颱風讓屏東縣佳冬海岸布滿光電棚架殘骸，中國國民黨今召開記者會秀出照片指出，颱風揭開民進黨的能源遮羞布，“經濟部”過去補助1億多讓屏東佳冬海岸佈滿光電板，如今岸邊卻充滿觸目驚心的棚架殘骸，嚴重破壞海岸生態。迄今主管的“經濟部長”郭智輝沒說一句話，呼籲“經濟部”拿出擔當，針對“山也太陽板、海也太陽板”的光電亂象檢討徹查，並查明有沒有利用補助中飽私囊的情況。



國民黨上午召開“民進黨栽培海上光電的藏鏡人出爐！海上光電一場空，綠友友撒幣不囉嗦？”記者會，由市議員張斯綱與國民黨發言人楊智伃共同質疑民進黨曾大聲喊讚的海上光電計劃弊端。



張斯綱表示，蔡英文在2016年對浮動型太陽光電計劃大聲按讚，還要優先修法推動再生能源，還說要跟上民間創意，錢也到位、法也到位、人也到位，但幾年後卻造成自然環境的災難。民進黨是否應該對當年的決策草率向大家道歉？ 時任屏東縣長的潘孟安說2016年是屏東綠能產業的新元年，但2025年卻是屏東海岸的災害年，潘孟安要不要出來跟大家道歉？



對於“經濟部”辯解稱相關殘骸是屏東能源實驗計劃，聲稱光電板在颱風來襲前已移除，張斯綱質疑，既然已移除，為何棚架還堆在海岸？難道毫無回收機制？所謂的能源實驗計劃其實是任憑這些設施在海邊擺爛？“經濟部”實難以自圓其說。

