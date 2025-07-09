陳其邁下一步？高雄藍綠議員關注

高雄市長陳其邁親赴嘉義災區，嘉義市長黃敏惠給予擁抱。（照片：陳其邁臉書） 中評社高雄7月9日電／民進黨籍高雄市長陳其邁在丹娜絲颱風重創嘉義後，親赴災區慰勞支援的高雄救災人員，還與中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠相擁。藍營狠酸，正因為賴清德不務正業，陳其邁才能用個人魅力墊高形象與聲望。綠營則駁斥政治操作，而是災區最真誠的溫度。儘管藍綠解讀分歧，卻有罕見共識“高雄，不會是陳其邁的最後一站”。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，外界關注下一步動向。



國民黨籍高雄市議員白喬茵8日在臉書發文分析，對比賴清德的“分裂十講”，陳其邁顯然更有人情味也更有智慧，高雄在第一時間派遣98名支援人員、37台車輛及50組鏈鋸支援嘉義，除展示高雄經歷去年3次颱風登陸考驗下成熟的備災能力，更透過即時且大規模的資源調度彰顯高雄在跨城市援助方面的實力。



白喬茵指出，這次共有9個城市馳援嘉義縣市，藍綠合作模式也不只高雄有角色，如台中市長盧秀燕喊話同島一命，出動山貓、吊卡車、抓斗車、鏈鋸與60名救災人力，並與民進黨籍嘉義縣長翁章梁保持電話聯繫，允諾隨時加派支援。



白喬茵分析，為什麼聚光燈統統打在陳其邁身上？新聞媒體引用的皆是由高雄市政府官方釋出的照片，溫度、角度剛剛好，乍看之下以為是賴清德下鄉來擁抱送暖，並帶著行政資源來協助嘉義重建家園，但真正的賴清德其實正忙於“大罷免大成宮”。



白喬茵說，正因為賴清德不務正業，所以陳其邁有更多空間使用個人魅力墊高形象與聲望，即使高雄3萬戶停電、後勁溪步道坍塌、鋼筋水泥垮入溪流、旗津污水爆管慘淹民宅、大樹區邊坡鬆動，陳其邁依然展露心繫全台、放眼“國政”的高瞻遠矚，不管動機是不是藏著“雜質”，但他的確在天災面前團結了台灣。