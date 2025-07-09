檢察官如何成為朝廷鷹犬？侯漢廷：可升官

侯漢廷指出，民進黨保護罪犯，羈押政敵，人民根本感受不到“安全”。（侯漢廷臉書） 中評社台北7月9日電／新北市土城區日前爆發男子對妻子、小姨行凶案件，更離譜的是該家暴男犯案前晚被無保請回。新黨台北市議員侯漢廷指出，政治辦案就能升官，這種體系自然培養出朝廷鷹犬。檢察官沒有動機認真辦詐騙案，人民根本感受不到所謂的安全。大家對於司法及檢察體系的不信任是整體的。



新北市土城區7日發生驚悚命案，46歲謝姓男子開車衝撞騎車張姓妻子與妹妹2人，下車用長刀砍殺2人。據瞭解，謝男因長期家暴，妻子申請保護令，謝男卻違反禁令遭警察移送新北檢，獲檢方無保請回。未料，他心生不滿而起殺機。



根據《中時新聞網》報導，侯漢廷8日在《亮話天下》節目表示，當人民對司法徹底不信任，雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的，也沒有一個檢察官是無辜的。現在大家對於司法及檢察體系的不信任是整體的，個別的檢察官當然可以抱怨：那個去抓國民黨的又不是我！放詐騙集團的也不是我！或者：我只處理我這個個案。每一個檢察官都可以覺得，他只照顧自己的個案，來決定要放、或要不要羈押。但整體來看，這標準就十分錯亂！



侯漢廷質疑，性侵的、家暴的、殺人的、縱火的、詐騙金額高達新台幣數百億等等，要就是無保請回，要就是給錢交保，結果呢？都跑走了！而查不到金流的台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被羈押，沒有任何法益損害、沒有任何實質受害人的中國國民黨黨工也還在被羈押，這是依照目前刑事訴訟法任何法條去看都不合理的！



侯漢廷強調，綠營老是喊“國安”疑慮要辦誰誰誰，但人民在民進黨執政下，根本感受不到所謂的“安全”。真正的安全不是多買了飛彈就覺得安全，詐騙集團一樣橫行，光今年上半年台灣詐騙金額就高達新台幣497億，哪裡安全？每1個小時就有1千萬金額被詐騙。