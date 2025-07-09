柯建銘稱刑法100條伺候藍？王世堅：不可能

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前接受媒體人周玉蔻專訪時表示，大罷免成功後要追究國民黨“立委”的刑責，包含《刑法》第100條內亂罪、“叛國”罪。民進黨英系中常委王世堅今天受訪表示，刑法100條在民進黨很多先進領銜下已經廢掉，這已經是過去式了，不可能再出現刑法100條對付任何人，這不可能，民主不會走回頭路。柯建銘上很多不同節目發表看法，可能是那樣的情境下口誤。



王世堅說，柯建銘有沒有講這個話他不曉得，但他沒有惡意吧？不同的節目、不同情境下，那樣的節目他不多批評，只批評有格調的人，有格調的節目，沒有格調他是不會批評的，柯建銘上很多不同節目發表看法，可能是那樣的情境下口誤。



他還說，不可能啦，刑法100條修正，民進黨的這些領導人，包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌，連我們的民主前輩康寧祥先生，當時有共同參與，還包含柯建銘總召，他也有參與，那些場景歷歷在目，我們都記得。柯建銘不可能對於過去參與過，對刑法100條深惡痛絕，他們帶領之下，整個社會團結把刑法100條廢掉，民主不可能走回頭路，“我相信他是口誤，不可能發生的事情”。



1992年5月15日“立法院”三讀通過刑法100條修正案，刪除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。現行的刑法100條為意圖破壞“國體”，竊據“國土”，或以非法之方法變更“國憲”，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。