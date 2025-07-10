中評關注：台中罷免猛攻黃健豪　意在盧秀燕

莊競程宣布辭去公職投入推進罷免。（莊競程辦公室提供） 中評社台中7月10日電（記者 方敬為）台中市第四、五、六選區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案將在26日投開票，近期3區罷免團體動起來催票，其中民進黨籍“行政院”中部聯合服務中心執行長莊競程並宣布請辭，並鎖定黃健豪全力衝刺罷免，莊曾是該區“立委”，2024選輸黃健豪，如今大動作宣示捲土重來，除了要扳回一城，也要挫盧秀燕氣勢，因為該選區正是盧秀燕本命區。



全台大罷免行動，首波24位藍委及新竹市長高虹安罷免投開票將在7月26日登場，台中市第四選區藍委廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋名列其中，由於3人都是藍營年輕世代政治人物，並且在盧秀燕擔任台中市長後能見度上升，被視為“盧系子弟兵”，也由於盧秀燕有機會代表藍營角逐2028大選，台中罷免案成為綠營重點打擊的目標。



本次台中市6席藍委罷免案全數通過第二階段連署，第四、五、六選區廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋列入7月26日首波投開票名單，其餘第二、三、八選區顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣的投開票時程未定，當中楊瓊瓔、江啟臣則是2026年角逐台中市長的可能人選，因此台中的藍委罷免案形同市長選舉前哨戰，預期綠營將重兵部署力推罷免。



值得注意的是，綠營對第五選區黃健豪的罷免案格外著力，2024年落選的前“立委”莊競程5日宣布請辭“行政院”中部聯合服務中心執行長一職，將全力投入衝刺黃健豪罷免案，“行政院”8日批准，並稱尊重其生涯規劃。



由於台中市第五選區過去正是盧秀燕“立委”任內的本命區，盧秀燕在該區取得六連霸成績，2018年轉戰市長當選後，順利交棒給前“立委”沈智慧，直到莊競程2020年代表綠營與沈智慧競選勝出，才將該區由藍天變綠地，但僅一屆，2024年再由藍委黃健豪拿下。如今莊競程大動作請辭投入推進罷免，不排除是備戰補選。此外，若黃健號遭罷免成功，對盧秀燕打擊的象徵意義更為濃厚，該選區的罷免攻防預期將格外激烈。

