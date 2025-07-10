劉泰廷：美國對等關稅嚴苛有助中國外交空間

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月10日電（記者 方敬為）針對美國陸續公布對等關稅稅率，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，美國的對等關稅條件嚴苛，就連位在印太地區的夥伴國家，日本、韓國都被課徵超過20%的關稅，甚至多數南方國家的關稅更高達30%以上，這些舉措或許使得各國加速在貿易方面分散市場，而中國大陸作為全球第二大經濟體，可能因此拓展外交空間。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



美國8日公布首波14個國家的新對等關稅稅率，其中，日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞等國將被課徵25%關稅，南非與波士尼亞30%，印尼32%，孟加拉與塞爾維亞35%，泰國、柬埔寨36%，緬甸與寮國最高達40%，上述關稅稅率預計於8月1日起實施。



對於美國祭出對等關稅對國際關係的影響，劉泰廷表示，特朗普打出關稅政策最主要的目標其實是促使各國與美國談判，並且從中取得更多美國利益，關稅稅率通常不是最終目的，因此，這波對等關稅公告，很可能還會再有變數，就要看各國後續如何對美國提出談判條件。



劉泰廷指出，特朗普透過關稅手段對外施壓，各國會有不同的反應，例如日本的立場就相當堅定，尤其是在汽車工業相關區塊，堅持不讓步；也有的國家即使對美國開放妥協，仍然被課徵重稅，就好比泰國遭加徵關稅36%，泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）坦言感到驚訝，因為泰國已對約90%美國進口商品減稅，期望能夠獲得美方善意回應。



劉泰廷認為，特朗普的舉措雖然可望讓美國爭取到更多利益，但也可能導致如日本等堅持立場的經濟體加速分散貿易市場，疏離與美國的經貿關係。且特朗普的對等關稅政策與政治掛勾，從這次公告的關稅稅率來看，顯然美國認為南方國家較傾向中國，因此寧可下重手，這也是某種脅迫的手段。

