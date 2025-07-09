台機械公會：關稅稅率若沒優於日韓雪上加霜

機械公會理事長莊大立。（中評社 資料照) 中評社台北7月9日電／台灣機械公會公布上半年台灣機械設備進出口統計速報，今年6月機械出口27.3億美元，寫連5紅，但受新台幣升值影響，反而呈現年減4.2%。機械公會理事長莊大立指出，美國對台灣的關稅稅率雖尚未公布，但近期台灣機械產業已飽受匯率升值所苦，若台灣對美國關稅稅率無法優於日韓的25%，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。



根據機械公會統計，6月機械出口以美元計算27.3億美元，較去年同期成長3.7%，且連續5個月呈現成長；累計今年上半年為149.21億美元，較去年同期成長5.3%。



但受到新台幣升值影響，若以新台幣計算，6月機械出口815.29億元，較去年同期減少4.2%，反而呈現負成長，顯示新台幣匯率升值已經讓企業實質收入減少。累計上半年機械出口4767.79億元，較去年同期成長5.7%。



根據統計，美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，累計上半年台灣對中國大陸機械出口小幅增長1.1%，出口金額為34.1億美元；對美國出口則增加16.3%，出口金額為39.7億美元。主要為美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月對美國出口大幅成長19%，6月出口成長更高達23.6%。



莊大立指出，近期新台幣匯率仍較亞洲其他國家強勢，4月底新台幣呈現跳水式升值後雖暫緩升值一段時間，但6月初突破30元關卡後一路升值，7月4日低點更來到28.792，分析從4月1日起到7月8日收盤止，新台幣升值幅度達12.4%，韓元升值6.7%，日圓升值2.1%，人民幣更僅升值1.3%。對於以外銷為主的台灣機械產業，訂單與獲利能力都將雙雙下滑。



莊大立指出，美國目前已陸續公佈與貿易國之對等關稅稅率，7月8日公告資料顯示日韓兩國稅率皆為25%，其餘大部分國家之稅率與4月公告之稅率差別不大，雖然美國將原本7月9日談判截止日期延後至8月1日止，讓各國能持續與美國協商，但這也代表目前所公告之稅率仍有可能變動，此不確定性勢必將持續影響全球經貿關係。



莊大立進一步指出，美國對台灣之關稅稅率雖尚未公布，但近期台灣機械產業已飽受匯率升值所苦，若台灣對美國關稅稅率無法優於日韓的25%，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。