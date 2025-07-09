水災剛過綠急衝雲林拚罷免　藍委：快來救災

水災剛過，綠委沈伯洋、邱議瑩立即衝雲林聲援罷團力拚罷藍委。（照片：知定講堂 曹興誠YouTube） 中評社台北7月9日電／罷團發起“‘護國’大遶境──‘護國’勇腳組”，9日自雲林北港朝天宮啟程，展開北港至台北的徒步行腳活動，民進黨籍“立委”沈伯洋、邱議瑩也到場聲援，呼籲民眾要站出來支持大罷免，台灣才能回到正常的“國家”。對此，中國國民黨及抗罷的雲林縣“立委”丁學忠強調，正值風災過後，執政黨與其用話術和政治口水，更應該趕快共同救災，不要再造謠。



媒體報導，邱議瑩表示，颱風對雲嘉南造成損害，但要擴大災損補助的前提是，“農業部”預算要能照常補助。她批評，今年總預算三讀表決的時候，來自雲林農業縣的“立委”丁學忠支持刪“農業部”預算，且沒辦法用第二預備金流用，現在遇到天災地變，他第一個開記者會要求農業擴大增加災損補助，“人也是他、鬼也是他、要討補助的是他、刪除預算的也是他”。



這個社會是說因果的，邱議瑩指出，在審查“農業部”預算時，就很清楚跟國民黨“立委”說，“農業部”預算關係到照顧農民，天災地變、颱風對農民的損失非常大，請不要隨便刪，結果他們還是聽國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的指令，藍白聯手。



“也要讓全台人民知道，要讓台灣回到正常軌道，只有站出來支持大罷免大成功，才有辦法讓台灣回到正常“國家”，讓“‘國會”’回到正常‘國會’運作”，邱議瑩喊話，7月26日一定要出來投票，支持大罷免大成功。



沈伯洋說，大家應知遭遇天災，應要做好事前的預防，可能需要宣導，宣傳費被砍了，發生災害後，需要視察、評估、補助等面向也都被砍，在野是“精準打擊”，知道台灣常見地震、水災、風災，過往“國會”不會砍這方面預算，藍委竟然還要在“國會”內開記者會，要求擴大補助，“分明是縱火者卻喊救火”。

