楊文科跟上潮流　新竹縣府也有Podcast

新竹縣長楊文科今日出席新竹縣府製播的Podcast“跟風來竹縣”網路節目開播典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月9日電（記者 盧誠輝）新竹縣政府製播的Podcast“跟風來竹縣”今日開播，中國國民黨籍新竹縣長楊文科出席開播典禮時表示，“跟風來竹縣”節目以“用耳朵認識竹縣”為核心概念，設計貼近生活、內容豐富多元的節目，歡迎大家一起來聽新竹縣這座城市的故事與縣政進步軌跡。



新竹縣政府今日舉行網路節目Podcast“跟風來竹縣”開播典禮，包括楊文科、國民黨籍新竹縣議員林禹佑、陳凱榮、上官秋燕、蔡志環、民進黨籍新竹縣議員歐陽霆、無黨籍新竹縣議員呂宛庭、鄭美琴等人都到場出席。



楊文科指出，“跟風來竹縣”節目以“用耳朵認識竹縣”為核心概念，設計貼近生活、內容豐富多元的節目。首季十集聚焦生活、文化與縣政精華，涵蓋觀光美食、親子育兒、科技永續、客家文化等熱門話題。期望透過Podcast這項聲音新媒體，讓民眾無論在運動、開車、通勤或是在做家事時，可不受時間、地點的限制，“聽見”新竹縣這座城市的故事與縣政進步軌跡。



新竹縣政府新聞處表示，“跟風來竹縣”Podcast節目邀請跨界名人與專業來賓，包括幽默大廚佛瑞德Fred、喜劇貴公子黃豪平、知名主播路怡珍、哇賽心理學蔡宇哲、醫療科普名人蒼藍鴿、親子專家王宏哲等，內容多元、陣容堅強，其中特別節目將由縣長楊文科與知名作家吳淡如從生活應用談起，揭密竹縣“智慧治理”的新方向。