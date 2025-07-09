代天府牌樓倒塌不祥之兆？楊登嵙：神明減災

南鯤鯓代天府牌樓不敵颱風丹娜絲風雨倒塌。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／由12支紅檜大柱構成的台南市北門區的南鯤鯓代天府牌樓不敵颱風丹娜絲風雨倒塌，被視為不祥之兆，引起熱議。命理教育協會創會理事長、民俗專家楊登嵙認為，王爺慈悲以廟門為代價減低災難，更能帶來穩定台灣的力量。



楊登嵙認為，今年南鯤鯓代天府抽出的國運籤“第54籤”屬下下籤，此次牌樓倒塌，正應驗了籤詩中的不祥意象，但也象徵著“以形化劫”。他指出，這是王爺慈悲顯靈，以廟門為祭，化解更大災難，以保護信眾與台灣社會，若能盡快啟動重建，不僅可恢復神域能量，更有機會提升庇佑之力，為動盪中的台灣注入穩定與希望。



南鯤鯓代天府牌樓由12支“高14公尺、直徑約81公分”的紅檜大柱構成，但不敵這次颱風斷裂倒塌。廟方說過去是以每支新台幣四、五百萬購得，但現在用兩、三千萬元也買不到，因此損失非常巨大。



媒體報導，楊登嵙表示，南鯤鯓代天府牌樓為1983年建造，12根直徑81公分、14公尺高的千年紅檜巨柱純榫接而成，象徵地方信仰地標，如今卻成為風災重災區。



楊登嵙指出，此廟為台灣歷史最悠久的五府千歲信仰中心，自2011年起，每年大年初一抽取“國運籤”，今年所抽“第54籤”屬下下籤，詩句寫道“一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安”，註解更提到“屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風”，似預言著今年國運波折、災象頻仍。



目前廟方考量安全，預計將以鋼筋水泥重建牌樓，楊登嵙強調，這不僅是修補建築的開始，更可能是台灣“國運”轉弱為強的象徵契機。