朱立倫：美關稅如超過10%　對台絕對重傷

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）台美關稅談判即將掀牌，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上強調，過去3個月來台灣產業界可謂備受煎熬，中小企業受盡苦難，大家希望政府能談出好的結果，這段時間以來民進黨政府可稱是籌碼盡出，如果美國對台關稅超過10%，對於所有企業絕對是重傷，大家都要求民進黨政府在籌碼盡出後，應該獲得最好的結果。



美國已揭曉的對等關稅，在亞洲方面，日本與韓國均25%，馬來西亞和印尼分別為25%和32%，泰國為36%，寮國與緬甸則均為40%，越南20%但若是轉口則40%。台灣不在第一波名單中。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在發表談話時特別提到關稅議題，他說，現在全台灣、全世界最關心的就是到底美國關稅會變成幾趴。過去3個月來台灣產業界可謂備受煎熬，中小企業受盡苦難，這段時間民進黨政府可稱是籌碼盡出，先是台積電赴美國，帶領企業向美國採購、投資，再來是新台幣對美元匯率從4月初的33塊2升值到目前的29元，漲幅達13%，這意味企業收入就減少了13%。



朱立倫認為，如果美國對台關稅超過10%，對於台灣所有企業絕對是重傷，大家也有疑問的是，台灣為何不能像英國一樣關稅10%？民進黨政府在籌碼盡出後，應該獲得最好的結果。



朱立倫指出，“立法院”正在審議因應經濟、社會、“國安”的特別條例，所謂的4100億特別預算一直被誤解為救經濟，但其名稱很清楚叫做強化經濟、社會、“國安”等3大主題，其中“經濟部”分只佔930億，社會的一般補助1670億，“國家安全”與“國防”佔1500億，但民眾最關切的部分仍在經濟。



朱立倫提到，新加坡從8月6日開始就要普發現金，每人發放1萬元到2萬元不等，韓國國會日前通過第2次追加預算，同樣準備普發現金，韓國第1次追加到第2次追加預算，都是針對關稅議題，總計追加了45.6兆韓元，約為新台幣9000多億。若以韓、台的經濟規模相比，台灣至少應達韓國的一半，但我們卻只有930億，而且沒有普發現金

