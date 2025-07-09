民眾黨檢舉3媒體違規　嗆NCC別再裝睡

民眾黨上午於NCC召開“賴政府擺爛！放任NCC癱瘓 助長大罷免”記者會。(照:民衆黨提供) 中評社台北7月9日電／台灣民眾黨副秘書長許甫等多名黨公職人員，今天前往通訊傳播委員會（NCC）遞交檢舉函，指控《鏡電視》違規上架政論節目，要求NCC不要再裝睡，立刻處理。此外，也點名其他媒體的違規情況，包括《年代新聞台》主播張雅琴在新聞時段使用不雅字眼，以及《三立電視台》政論節目主持人李正皓對民眾黨“立委”麥玉珍發表歧視性言論等問題，喊話NCC儘快處理。



同時對於NCC委員懸缺多時一事，民眾黨也要求“行政院長”卓榮泰儘速提名新任NCC委員名單，以恢復媒體正常監理機制。



民眾黨9日上午前往NCC進行檢舉，由具備媒體從業背景的黨公職包含副秘書長許甫、社發部主任張清俊、文宣部主任李頂立、發言人張彤帶領青年朋友，向NCC遞交檢舉函。



民眾黨指出，《鏡電視》在申設時的許可決議中明確規定“全時段不製播新聞性政論型談話節目”。然而，該台於6月底在大罷免投票前夕，將“有話鏡來講”節目上架播出，討論大罷免議題並抨擊特定政治人物。



許甫表示，《鏡電視》雖然於6月19日向NCC申請營運計劃變更，但因NCC委員尚未補足，目前無法處理相關業務。他質疑《鏡電視》在計劃尚未獲准的情況下，就貿然播出政論節目的作法。



這並非《鏡電視》首次違規。許甫指出，該台在2024年大選期間，曾因製作“大選鏡來講”政論節目而遭NCC要求限期改正。當時NCC僅以口頭警告處置，讓《鏡電視》“根本不痛不癢”。鏡新聞明明違反申設承諾，兩度違規直播政論節目，卻僅被記“警告一支”，在在顯示NCC已經失去公信。我們來到NCC具名的提出檢舉函，希望NCC不要再裝睡，立刻處理，正視違法行為。



民眾黨也同時點名其他媒體的違規情況。張清俊特別提到《年代新聞台》主播張雅琴在新聞時段使用不雅字眼，以及《三立電視台》政論節目主持人李正皓對民眾黨“立委”麥玉珍發表歧視性言論等問題。他批評NCC對這些情況“毫無作為”。

