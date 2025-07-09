大罷免情勢轉好？國民黨：要看選民投票意願

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）大罷免7月26日投票，針對藍營內部近期對於大罷免情勢有轉為樂觀的聲音出現，中國國民黨文傳會主委林寬裕今天回應表示，黨中央一定是“哀矜勿喜”，不管民調如何，永遠都只是參考，他強調“國民黨每一席都算是危險，也算是安全”，最主要還是要看選民出來投票的意願，而國民黨一定會努力把每一張票都催出來。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕在會後轉述時針對媒體提問做出以上表示。



另外針對近日發生消防人員因為救災殉職，有罷免團體質疑國民黨籍“立委”王鴻薇曾經提案刪除消防相關預算而影響，林寬裕批評，此事只能證明罷團不分青紅皂白，努力造謠。



國民黨發言人楊智伃則說，民進黨“立委”只會透過悲傷的事情，助長大罷免的柴火，“國防”或警消相關預算爭議都是冷飯熱炒，王鴻薇過去的提案只是希望在“國防”韌性相關醫療計劃中，讓相關單位說明為何多筆預算有補助“黑熊學院”與“壯闊台灣”等組織，而且預算最後也是一毛未刪。



楊智伃批評，民進黨多年來面對警消權益問題，不但阻止，也不讓警消人員組織工會，對於提高退休警消人員所得替代率也持反對立場，這些罷團到底是想“消費”，還是真正幫警消爭取權益？