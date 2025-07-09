宣傳台南韌性演習　黃偉哲：現在平戰合一

民進黨籍台南市長黃偉哲9日率市府團隊召開“城鎮韌性（防空）演習”記者會，台南市後備指揮部上校林嘉申也出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月9日電（記者 蔣繼平）台軍方“漢光41號”演習今天展開並將結合城鎮韌性演習，台南2025城鎮韌性（防空）演習將於16日13時30分至14時進行，台南市政府今天開記者會宣傳管制措施及上網查找防空疏散避難等資訊。民進黨籍台南市長黃偉哲在會中強調，以前民防、民間、軍方各自演習，現在是平戰合一，考驗地方政府與軍方在動員方面的配合。



“漢光41演習”實兵演練於7月9日至18日登場，針對防空與救援的“萬安”、“民安”演習也於今年起重新整合為“2025城鎮韌性演習”，並於7月15日至18日採“分區異時”方式，依中部、南部、北部、東部及外（離）島地區之順序實施演練。台南市2025城鎮韌性演習訂於7月16日13時30分至14時舉行。



台南市政府9日召開南部地區“2025城鎮韌性（防空）演習”聯合記者會，黃偉哲9日率市府團隊民政局長姜淋煌、警察局長林國清、消防局副局長楊宗林、災害防救辦公室參議王雅禾，台南市後備指揮部上校林嘉申也共同出席。



記者會上公布台南市擇定善化區、東區、中西區3個行政區為重點驗證區，驗證項目為民眾實際進入防空疏散避難設施，警報發放後，人、車須配合警察及民防人員引導，依演習管製作為進行防空避難。市民勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合，可依《民防法》處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。