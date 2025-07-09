民眾黨720踢館　民進黨部前辦反罷造勢

民眾黨召開“720民主起義”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）大罷免首波投票將在726舉行，台灣民眾黨主席黃國昌繼2日寄出給黨員的一封信，號召支持者726出門投不同意罷免票外，9日再度宣布720將在台北市民進黨中央前舉辦“反罷要贏、台灣要贏”大型造勢活動，號召民眾上街反對大罷免。



黃國昌表示，去年齊聚北平東路，當時提醒民進黨，不要成為跳票芭樂黨。過去一年多來，民進黨不僅仍然是不折不扣的芭樂黨，到賴清德上任後更是變本加厲，執政成績一片蒼白。民進黨為鞏固自己的權力，無所不用其極，民眾黨720號召支持者，再度聚集北平東路、民進黨前，對賴清德與民進黨發出怒吼！



至於藍委會否參加720造勢活動？黃國昌說，藍委若有興趣參加，我們都歡迎、以禮相待，願意來的我們都樂觀其成。



據瞭解，民眾黨已向遭罷免的國民黨籍台北市5席發出邀請，但仍待回覆，由於場地是在台北市，目前規劃也暫時先以台北市的藍委為主。



24席藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，民眾黨宣傳動作一波波，6月25日啟動“眾青宣講團”，培訓青年街頭宣講推動726反罷免、823核三研議公投；黃國昌2日也寄出給黨員的一封信，全力奧援反罷免投票，726出門投下不同意票。