刑法100條伺候藍委？民進黨：不走回頭路

吳崢澄清不可能際出刑法100條。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前接受媒體人周玉蔻專訪時表示，大罷免之後，會以《刑法》第100條伺候國民黨“立委”們。在中常會後有媒體詢問相關議題，民進黨發言人吳崢澄清說，民主不可能走回頭路，廢除刑法100條是民主轉型重要一頁，民進黨非常多前輩投入把惡法廢除。據瞭解，柯建銘今天有出席中常會，未針對此事有回應。黨內也認為，柯受訪時應是講太快，語意上有口誤。



柯建銘上月23日接受周玉蔻專訪，提到7月26日投票後，會追究那些被罷免掉的國民黨“立委”的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、“叛國”罪。



吳崢表示，台灣是“人權立國”，希望保障人身自由，不可能走回頭路，開民主倒車，這是所有民進黨黨公職都會反對的事情。



據瞭解，柯建銘在會中並未提出相關解釋。但柯有提到，“立法院”最近針對“司法院”正副院長與大法官被提名進行審查投票。柯建銘也說，“立法院”最近沒有什麼事情，藍白陣營是為了拖時間而延會。現在有消息說週五會捲土重來有關於特別預算的法案，這是重中之重，希望大家積極發言，捍衛執政黨立場。



據透露，民進黨秘書長林右昌進行黨務報告時，提及大罷免活動“‘護國’大遶境”上週因遇到風災，本週會再度從台中出發，之後再回到“立法院”大會師。

