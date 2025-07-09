趙少康：丹娜絲是光電照妖鏡　揭開綠能謊言

趙少康表示，丹娜斯颱風像個光電照妖鏡，揭開民進黨的綠能謊言。（照片：趙少康臉書） 中評社台北7月9日電／丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，浮台殘骸布滿塭豐沙灘，綿延數公里長，被質疑“中央”補助新台幣1億多元的計劃竟不堪一擊。前中廣董事長趙少康9日在臉書發文表示，颱風揭開民進黨的綠能謊言，並附上屏東佳冬海岸布滿光電棚架殘骸的照片，狠批“這就是民進黨口中的愛台灣？”



趙少康說，丹娜絲颱風為中南部帶來狂風驟雨，也像個光電照妖鏡，揭開民進黨的綠能謊言，只為繼續鞏固那塊非核神主牌，架風機、鋪光電板到無所不用其極的地步，不只破壞美麗的“國土”，檯面下各種藏汙納垢更臭不可聞，這就是民進黨口中的愛台灣？



趙少康表示，台灣地狹人稠，發展綠能會受到先天限制，且現階段絕對不可能大規模發展綠能，甚至要取代高發電效率的核電；然而，民進黨就是要橫柴入灶，一方面不承認廢核後會缺電，一方面卻大搞光電，本土還是不夠用，再把腦筋動到海上，幾億幾億的砸，但還沒發多少電，一個颱風就讓屏東佳冬外海號稱能用20年的光電浮台泡湯，實際架設時間才1年，“我們的納稅錢打水漂不說，還造成海中垃圾，甚至會影響生態，讓水魚吃下劇毒的光電板碎片”。



為了民進黨的神主牌，趙少康感嘆表示，台灣人要忍受缺電、漲電價，“國土”、海岸被摧殘的局面，只有綠友友發大財，若真的愛台灣，要愛台灣的和平、人民、環境，但如今的政府上下交相騙，捏造在野黨砍預算的謊言，詐團也到處騙人，他呼籲，7月26日一定要用“不同意罷免”，表達人民不同意民進黨亂搞的心聲。