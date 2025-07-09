黃國昌痛批綠營民主進步4字該被丟垃圾桶

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘近日接受專訪時表示，大罷免之後，還會有《刑法》100條伺候中國國民黨籍“立委”，引發爭議。台灣民眾黨主席黃國昌9日猛批，賴清德與柯建銘正在帶台灣的民主走回頭路，民主進步（黨）這4個字早就該被丟到垃圾桶，哪裡來的民主？又哪裡來的進步？



至於民眾黨副秘書長許甫近期多次現身台北市松山、信義區替該選區遭罷免的中國國民黨籍“立委”王鴻薇站台，被解讀佈局2026台北市議員選舉，黃國昌說，不要那麼快把什麼事情都與2026連接在一起，這是沒有事實基礎的評論，他給許甫的任務很清楚，因為該區民眾黨沒有台北市議員，一直以來都衹有民眾黨籍台北市議員林珍羽協助王，他希望許能把民眾黨員動員出來，726一起投不同意罷免票。



1992年5月15日，“立法院”三讀通過刑法100條修正案，明定“強暴”、“脅迫”為內亂罪構成要件，並刪除處罰陰謀犯的規定。將單純的“思想與主張”與“具體暴力行為”切割，排除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。因此刑法100條修正也被視為是台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的關鍵一步。



台灣民眾黨9日下午召開“720民主起義”記者會，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、基隆市黨部主委楊恕人、民眾黨籍台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，沒想到柯建銘現在已公然指揮檢調，726後要用刑法第1百條內亂罪對付、整肅在野黨“立委”，令人毛骨悚然，這是2025年的台灣一個執政黨的“立法院”黨團總召應該說出來的話嗎？賴清德與柯建銘正在帶台灣的民主走回頭路。