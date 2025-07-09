黃偉哲感謝南北城市互助　放下顏色苦民所苦

民進黨籍台南市長黃偉哲9日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月9日電（記者 蔣繼平）丹娜斯颱風在台南造成嚴重災情，台南總共有12區因電力中斷持續停班停課，讓災民重建家園。民進黨籍台南市長黃偉哲9日受訪表示，截至上午台南仍有近5萬戶尚未復電，因全市有600支電線桿折斷或傾倒，偏遠地區需要4至5天才能完全恢復。黃偉哲也提到，高雄、新北、桃園都有支援救災機具與人力，南北城市展現互助精神，沒有任何的顏色，互相苦民所苦，這個精神是非常非常感謝的。



截至今天上午台南仍有近5萬戶尚未復電，因全市至少600支電線桿折斷或傾倒，此外有逾6000戶民宅受損，逾8成是屋頂掀飛、天花板毀損或半倒情形；農損方面以文旦、柚子、芭樂、酪梨為主；漁損則有約195艘漁船筏受損。



針對救災進度與人力動員，黃偉哲表示，第一，台電原本就有調度全台各地工班的機制，並採取主幹線推進至分歧線的方式逐戶復電，偏遠地區需要4至5天才能完全恢復。第二，演習視同作戰，軍方還有撥出兵力來協助救災，累積共1300人，且會持續支援救災下去，非常感謝支援。第三，展示城市韌性還有動員義消100多人、義警民防60多人、巡守隊50多人，加起來250幾人，所以說展現民力動員是可行的。



黃偉哲表示，有關機具部分，感謝高雄市支援5套抓斗車與山貓、運載車，新北市與桃園市分別支援2套與1套救災機具，這都展現城市互助精神。過去疫情期間台南市環保局的清消車也曾支援桃園。他強調“南北碰到天災疾病的時候，大家都放下顏色，沒有任何的顏色，互相苦民所苦，這個精神是非常非常感謝的。”



黃偉哲表示，同時也要特別提到慈濟的動員，週一起陸續提供超過2500份熱食給災民，這次與颱風淹水不一樣，淹水是變孤島，完全中斷。這次是沒有電，但對外聯絡沒有中斷，狀況不一樣，之後也會結合慈濟進行獨居長者與中低收入戶的屋損搶救。



黃偉哲表示，從各縣市派來支援的人力，還有台南市環保局、衛生局，還有軍方全力的動員，希望讓市容早日恢復，交通早日順暢，電力早日恢復。目前全市正積極動員人力、機具，分階段推進復電與市容整復作業，呼籲市民體諒並給予第一線人員更多耐心與鼓勵。