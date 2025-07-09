罷免風向轉了　單厚之析綠下半場失誤連連

單厚之。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／大罷免7月26日投票，媒體人單厚之評論指出，從4月開始，民進黨就已經“鎖不住”抗中保台的議題，美國總統特朗普關稅的衝擊、匯率的大幅變化，加上當時又傳出綠營“共諜”案”、民進黨不分區“立委”沈伯洋父親做大陸生意、“監察院”公務車等事件，相關指控都出現破口。單厚之認為綠營下半場失誤連連，“大罷免的風向怎麼可能不轉？”



單厚之8日於《美麗島電子報》發表評論指出，單單一個國民黨死亡連署，綠營政論節目就講了2個月，民眾有感也變無感，且檢調在大罷免中太過搶戲，卻發生了前台北市副市長彭振聲妻子的不幸事件，質疑檢調不當辦案，後來檢調又強勢將承辦檢察官照片做成梗圖的相關人等逮捕、羈押，偏偏接著又發生台中一家五口因詐騙集體輕生，而其中一名女嫌犯最終僅以15萬元交保，讓民眾對司法體系感到不滿。



不只如此，單厚之說，為了替大罷免增溫，賴清德日前展開“團結十講”，結果場場出包，且丹娜絲颱風也打斷了罷免的政治節奏，沒受到颱風影響的北北基桃，藍營可以如常進行反罷免的宣講和活動，但政府官員和執政黨若此時再談大罷免，就會遭致強烈的批評，因此在罷免最後衝刺的階段，民進黨卻不得不停火，讓大罷免的氣勢難以延續。



單厚之認為，選舉和罷免一樣，在最後階段都是比誰犯錯少，民進黨在上半場接連打了31：0、24：0的好球，結果下半場卻失誤連連，甚至連主將賴清德都不得不退場，大罷免的風向怎麼可能不轉？他並提到，此時此刻的民意，究竟想要教訓在野黨還是執政黨，還真的說不好，這樣的大罷免，距離成功自然越來越遠。