東海岸風電再起？藍委黃建賓憂一路到台東

黃建賓表示，台亞風能規畫在宜蘭濕地旁插旗風電，若中央持續被動以對，未來大型風電機恐從宜蘭一路插到台東。（圖：黃建賓辦公室） 中評社台北7月9日電／風電業者台亞風能公司規畫在台東海岸發展風電，引發各界關注。中國國民黨籍“立委”黃建賓今天指出，台亞風能公司尚未停止台東風電開發，如今又規劃在宜蘭濕地旁插旗風電，若“中央”持續被動以對，未來大型風電機恐從宜蘭一路插到台東。



黃建賓指出，風電業者先前在台東海岸線推出東成、東風兩項陸域風力發電計劃，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置將近60座大型風電機，引發台東鄉親強烈反彈，擔憂美麗東海岸將不復存在。



黃建賓表示，先前多次透過質詢及會議，強力要求“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝及“環境部”表態，務必阻止及嚴審未經共識的風電開發案毀壞台東。未料負責推動風電開發的東成電力公司，還被揭露其聯絡電話及地址與崇越子公司“光宇”一致，而“經濟部長”郭智輝正是崇越創辦人，令人懷疑背後的連結關係。



黃建賓表示，他先前要求郭智輝說明“是否知道台東風電開發案是誰下令？是否知情光宇參與相關開發工作？”但郭至今神隱未回應。而根據風電業者的說法，也未放棄繼續在台東推動風電。他表示，沒想到才過沒多久，主導台東海岸風電計劃的台亞風能，又規劃在宜蘭海岸推動風電開發，風機甚至緊鄰蘭陽溪口“國家級”重要生態濕地，恐嚴重破壞環境。



黃建賓痛批，“‘中央’不該再被動以對，否則相關開發案恐造成台灣引以為傲的美麗東海岸線不復存在。”這次丹娜絲颱風造成屏東海上太陽能光電場嚴重破壞，引發浪費公帑及破壞環境的質疑，“經濟部”立刻跳出來幫忙護航，但對於風電業者打算在台東、宜蘭插上大型風電機，“經濟部”卻默不作聲，身為首長的郭智輝甚至不願說清楚自身的疑雲。