陸制裁台灣8家軍工企業　台軍方回應

漢翔公司。（照片：漢翔公司臉書） 中評社台北7月9日電／大陸商務部9日宣布將中科院、漢翔航空等8家台灣軍工企業列入出口管制名單。台軍方回應表示，正在協助“國內外”業者，提升“國防”自主能量，達成去紅供應鏈。台國防部副發言人喬福駿表示，台灣生產武器系統，絕對禁止陸制產品、去紅目標，中國大陸公布正好跟台灣目標吻合。



陸委會今以書面回應表示，中共再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展。



大陸商務部宣布，漢翔、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船和攻衛，共8家台灣實體列出口管制名單。相關企業領域涵蓋“國防”科技、軍民用航空器、無人機、造船及防彈衣等防護裝備。



台媒引述相關人士分析，大至晶片需要的稀土、小到商用無人機螺旋槳馬達所需的磁鐵，都可能有來自中國大陸的原料或零件，雖然政府部門採購合約三令五申嚴禁大陸製材料、零件，不過過去因成本因素，仍不乏有供應商使用大陸零附件甚至“貼牌”的案例。此次中國大陸的動作帶有殺雞儆猴的意味，假使擴大其禁令，不排除其他中小企業業者也可能受影響。不過對遭點名的企業而言，或許可藉此機會另覓供應貨源打造非紅供應鏈，但如此一來，成本提高也是不可避免的結果。



台空軍部門轉型的漢翔表示，軍用業務不會向大陸紅色供應鏈進口，但民機業務確實有，畢竟航空產業供應鏈都要認證，許多客戶的指定商源一定會包含中國大陸，或是客戶本身就在大陸也設廠，因此用到大陸生產的零組件或是上游材料件，影響程度還在評估。