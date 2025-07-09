台灣黑熊阿里曼二度入侵雞舍 今重返山林

台灣黑熊阿里曼．西肯二度入侵花蓮縣卓溪鄉養雞場大啖雞隻，後受困陷阱並安置，9日野放山林。（花蓮林保署提供） 中評社花蓮7月9日電／台灣黑熊阿里曼.西肯去年10月入侵花蓮縣卓溪鄉養雞場大啖雞隻，經林業及自然保育署花蓮分署捕捉野放後，今年3月再度回到原處吃雞且多次驅趕無效，最後受困陷阱送動物醫院短暫安置，今天野放重返山林，花蓮分署也特別在當地養雞場裝設AI辨識預警系統與防熊電圍籬，盼藉科技預警降低黑熊再度入侵風險，若重返進入也能立即捕捉長期安置。



阿里曼.西肯去年10月首次入侵卓溪石平地區多處養雞場，吃掉不少雞隻。經花蓮分署捕捉野放後，今年3月中旬牠又返回原地區掠食雞隻且多日驅趕無效。正當相關單位展開捕捉行動時，牠剛好受困附近民眾所設陷阱，被送往野灣動物醫院短暫安置。



花蓮分署表示，阿里曼.西肯是隻年輕力壯的公熊，諮詢專家意見大多傾向再次給予機會回歸野外族群。經分署長黃群策積極與卓溪社區居民溝通、了解地方意見領袖的想法，透過諮商說明會說明黑熊野放後的追蹤與資訊公開，釐清部分民眾的疑慮與不安。也設下紅線，承諾若黑熊重返進入，會立即捕捉不再野放，最後取得部落共識，同意再次野放。



花蓮分署為了降低黑熊重返進入社區風險，邀集野灣及野聲團隊合作，首次參考日本、美國等國的經驗。在野放前密集對黑熊展開負面制約訓練，包括以電牧器施加電擊、驅離槍造成疼痛與聲響等刺激，希望讓黑熊對雞隻與人類活動產生負面聯結，降低其日後接近養雞場或人類聚落的念頭。



花蓮分署表示，今日野放黑熊的地點遠離聚落與養雞場，座落生態良好，食物資源豐富且未受此次颱風影響的山域。野放前由在地部落頭目田清興舉行祈福儀式，期待阿里曼.西肯與動物和平相處，不會迷失方向並找到好的對象，順利繁衍後代，子孫愈來愈多。黑熊見到籠門打開後快步邁向森林。