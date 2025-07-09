林俊憲陳亭妃陪賴清德勘災　PO圖暗較勁

民進黨2026台南市長會舉辦初選，綠委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，賴清德下鄉勘災合影也要較勁。（照:林俊憲臉書） 中評社台北7月9日電／丹娜絲颱風狂襲南台灣，台南災情嚴重，賴清德昨日台南勘災，表態爭取民進黨台南市長提名的綠委陳亭妃與林俊憲都緊跟在旁搶鏡。事後PO勘災照也隔空較勁，同個場合同張照片，陳亭妃、林俊憲不是切掉另一人、就是技巧性馬賽克，連台南市長黃偉哲臉書照片也遭疑沒有陳亭妃畫面，讓府城綠營選戰充滿硝煙味。



賴清德8日回台南勘災，分別前往麻豆、北門，台南市長黃偉哲及陳亭妃、林俊憲、郭國文、賴惠員等民代都陪同，在北門區時有聽取里長講述災情，當時林俊憲、陳亭妃各站在賴清德的右邊和左邊，但這個場景，事後兩人於臉書粉專所發布照片，卻是一圖各表，各取所需。



綠委陳亭妃8日在臉書發文PO照，完全沒有綠委林俊憲的鏡頭，畫面最旁邊就是賴清德。陳亭妃的每張照片都有賴清德和黃偉哲，卻完全沒有林俊憲。而林俊憲8日的臉書，有1張大合照，陳亭妃有入鏡。但是其中一張照片，里長的手舉起來，恰巧就遮住陳亭妃的臉，網友打趣稱“完美擋住陳亭妃”、“剛好遮住臉？”，有網友留言“兩位都很會挑照片都完全沒有對方”。



台南市長黃偉哲貼文中，其中1張眾人勘查麻豆文旦的照片，畫面卻未納入當時在賴清德左邊的陳亭妃，網友注意到也留言“妃妃姐在旁邊要氣死”、“妃姐差一點點就可以露臉了＋1”、“聽說亭妃在旁邊喔”。



對此，台南市府回應，原始的照片就剛好是這個畫面，並沒有特別去裁切，而黃偉哲市長關切災後復原及補助相關事宜，對於各界包含民代協助台南，皆是保持感謝之心，市長臉書小編不會裁掉照片中的人物。另外，市長臉書先前的貼文也都有陳亭妃委員入鏡的畫面。